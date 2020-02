Wiesbaden – Event: „Wilde Küche am offenen Feuer“ in der Fasanerie

Wiesbaden – Event: In der Reihe „Natur-Erleben“ findet in der Fasanerie, Wilfried-Ries-Straße 22, am Sonntag, 16. Februar, von 11 bis 13 Uhr, die Veranstaltung „Wilde Küche am offenen Feuer“ statt. Während dem gemeinsamen Zubereiten von verschiedenen Speisen mit unterschiedlichen Feuerformen, werden die Teilnehmer mehr über Geschichten, Mythen und Sagen des Feuers erfahren.

Das Kochen ist geeignet für Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Die Kosten betragen 5 Euro pro Person plus 2 Euro Materialkosten. Treffpunkt ist am Haupteingang der Fasanerie. Anmeldungen und Rückfragen werden per E-Mail unter dmaruschka@web.de entgegengenommen.

Die Fasanerie bittet darum, auf eine Anreise mit dem Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

