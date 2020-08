Wiesbaden – Fahrbibliothek wieder auf Tour

Wiesbaden – Der Überlandbus der Fahrbibliothek Wiesbaden kommt aus der Sommerpause zurück. Seit Dienstag, 18. August, verkehrt der Bücherbus wieder nach dem bekannten Fahrplan. Alle Haltestellen werden plangemäß angefahren.

Durch die aktuellen Corona-Regelungen sind folgende Einschränkungen zu beachten: Der Bus darf derzeit nicht zur Ausleihe betreten werden; Buch- und andere Medienwünsche nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne vor Ort, per Mail an fahrbibliothek-biebrich@wiesbaden.de oder telefonisch unter (0611) 317535 (jeweils unter Angabe der Leseausweisnummer) entgegen; bis zu fünf Medien pro Lesekonto können so an die gewünschte Haltestelle geliefert werden.

Das Angebot der Fahrbibliothek kann im Internet unter https://bond.wiesbaden.de selbstständig recherchiert werden. Den aktuellen Fahrplan des Bücherbusses können Interessierte auf der städtischen Homepage einsehen und herunterladen: https://www.wiesbaden.de/kultur/bibliotheken/stadtbibliotheken/fahrbibliotheken.php.

