Wiesbaden – „Fasaneriebaden“ in der Fasanerie am Sonntag, 20. September

Wiesbaden – In der Reihe „Natur-Erleben“ geht es am Sonntag, 20. September, von 13 bis 16 Uhr in der Fasanerie, Wilfried-Ries-Straße 22, um „Fasaneriebaden“.

In und mit der Natur sollen mit Hilfe verschiedener Techniken – angelehnt an das „Waldbaden“ – Kraft getankt und gelernt werden, die Dinge aus einer neuen Sicht anzugehen. Treffpunkt ist am Haupteingang des Tier- und Pflanzenparks; die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Anmeldung und Rückfragen: annette.stosius@naturnaar.de.

Die Fasanerie bittet darum, auf eine Anreise mit dem Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen sowie einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

