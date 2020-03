Wiesbaden – filmreife Ferienzeit: Anmeldeschluss bis 22. März verlängert

Wiesbaden – filmreife Ferienzeit: In den Osterferien wird das kreative Medienangebot des Medienzentrum Wiesbaden um einige Angebote für die Zielgruppe der 14- bis 18-jährigen Wiesbadenerinnen und Wiesbadener ausgebaut.

Bis Sonntag, 22. März, kann man sich auf der Homepage des Medienzentrums unter www.medienzentrum-wiesbaden.de für die verschiedenen Angebote anmelden. Davon unabhängig bietet das Medienzentrum zusätzlich einen neuen Service an: Ab sofort können Ergebnisse von in der Schule stattfindenden Medienprojekten vom Medienzentrum begutachtet und an geeignete Festivals vermittelt werden.

Neben dem Kurzfilmprojekt „filmreif“ für 14- bis 18-Jährige, das zusätzlich zu dem im Ferienprogramm wi&you „Schöne Ferien“ für 10- bis 13-Jährige angeboten wird, sind drei weitere Angebote in den Osterferien hinzugekommen. In allen geht es um das Sehen und Drehen von Bewegtbildern: Ein Ausflug führt zur Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) ins Biebricher Schloss mit einer dortigen Film-Sichtung und -Bewertung, bei einem Workshop unter dem Motto „How To YouTube“ erhält man Tipps für ein gelungenes YouTube-Video und eine Rhein-Main Streetart-Tour führt zu spannenden Spots von Streetart-Künstlern und lädt selbst zum kreativen Gestalten ein. Außerdem bietet das Medienzentrum einen Workshop an, in dem Mangas mit dem Wiesbadener Künstler Bruno Zaid selbst gezeichnet werden können.

Für alle Angebote gilt: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Einzig und allein der Spaß am medialen Erschaffen, das erforderliche Alter sowie der Wohnort in Wiesbaden sind Voraussetzung für die Teilnahme. Dabei kann man sich sowohl als Einzelinteressierter als auch als Gruppe anmelden.

Die Ergebnisse werden in einer Präsentation am Mittwoch, 20. Mai, um 10 Uhr in der Caligari FilmBühne vorgestellt. Davon abgesehen besteht die Möglichkeit, dass alle Wiesbadener Schulen die Ergebnisse ihrer Medienprojekte beim Medienzentrum einreichen können und diese bei der Präsentation der „filmreif“-Produktionen im Mai gezeigt werden. Voraussetzung: Sie dürfen nicht älter als zwei Jahre sein und eine Dauer von sieben Minuten nicht überschreiten. Erlaubt sind dabei sowohl fotografische als auch filmische Arbeiten sowie Medieninstallationen.

Unterstützt wird das Projekt „filmreife Ferienzeit“ 2020 von der ESWE Verkehrsgesellschaft, der Fraport AG, dem Pille Filmgeräteverleih, der Werkstatt der Jungen Filmszene, dem Amt für Soziale Arbeit: wi&you: „Schöne Ferien“, dem Kulturamt der Stadt Wiesbaden, der Caligari FilmBühne, der Mauritius-Mediathek Wiesbaden, der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) und der VRM Digital GmbH.

Weitere Infos zu den einzelnen Workshops finden Interessierte unter www.medienzentrum-wiesbaden.de.

filmreifer Kurzfilm 10 bis 13 Jahre

Mittwoch 8. April, bis Donnerstag, 9. April, und Dienstag, 14. April, bis Freitag 17. April, 9 bis 15.30 Uhr, Gemeinschaftszentrum Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38

filmreifer Kurzfilm 14-18 Jahre

Dienstag, 14. April, bis Freitag 17. April, 9 bis 16.30 Uhr, Medienzentrum Wiesbaden, Hochstättenstraße 6-10

Manga-Workshop

Montag 6. April bis Donnerstag, 9. April, 14 bis 17 Uhr, Mauritius-Mediathek Wiesbaden (Schreibwerkstatt), Hochstättenstraße 6-10

Kino im Schloss

Dienstag 7. April, 10 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Medienzentrum Wiesbaden, Hochstättenstraße 6-10. Veranstaltungsort: Schloss Biebrich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren gemeinsam mit dem Bus.

How To YouTube?

Mittwoch, 8. April, 10 bis 16 Uhr, Medienzentrum Wiesbaden, Hochstättenstraße 6-10

Rhein-Main Streetart-Tour

Donnerstag, 9. April, 10 bis 18 Uhr. Treffpunkt: Medienzentrum Wiesbaden, Hochstättenstraße 6-10

filmreif Präsentation

Mittwoch, 20.Mai, 10 Uhr, Caligari FilmBühne, Marktplatz 9, (0611) 1665841

