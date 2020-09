Wiesbaden – Führung durch die Stadt-und Musikbibliothek am Freitag, 9. Oktober

Erstellt in

Wiesbaden – Das Kulturamt lädt im aktuellen „NO LIMITS“-Programm zu einer weiteren Führung ein. Diesmal geht es durch die Mauritius-Mediathek, die weit mehr als einen umfangreichen Bücherbestand bietet.

Neben Noten und Tonträger der Musikbibliothek, sind eine Vielzahl Film-DVDs und Hörbücher ausleihbar. Mittels „Onleihe“ können viele Screenreader-taugliche E-Books von Zuhause aus entliehen werden. Darüber hinaus werden Lesungen, Gaming-Treffen und mehr angeboten. Mit NVDA-Screenreader und Bildschirmlupe für Online-Nutzungen ist die Mauritius-Mediathek auf dem Weg vollumfänglich barrierefrei zu werden.

In Kooperation mit Blickpunkt Auge Wiesbaden und T_OHR-Zentrum für Sehbehinderten- und Blindenreportage in Gesellschaft und Sport wird der Blindenreporter Florian Schneider die Führung am Freitag, 9. Oktober, 16 Uhr, durch die Stadt-und Musikbibliothek (Mauritius-Mediathek), Hochstättenstraße 6-10, begleiten. Der Eintritt ist frei.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung über Telefon (0611) 312272 oder stadtbibliothek@wiesbaden.de ist erforderlich.

Weitere Infos zum Programm unter www.wiesbaden.de/nolimits

