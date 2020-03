Wiesbaden – Funkenflug bei Gleisarbeiten verursachen Brand mit hohem Sachschaden in der Wiesbadener Landstraße

Erstellt in

Ort: Wiesbaden, Wiesbadener Landstraße 18 Zeit: Freitag, 27.03.2020, 23.18 Uhr.

Wiesbaden – Schleifarbeiten auf den Bahngleisen führten am Freitagabend gegen 23.20 Uhr zu einem starken Funkenflug, der zunächst eine Brombeerhecke in Höhe der Wiesbadener Landstraße 18 in Brand setzte.

Von dieser griffen die Flammen schnell auf ein Firmengelände mit unmittelbar dahinter abgestellten hochwertigen Neufahrzeugen über. Dabei wurden 31 PKW durch das Feuer stark beschädigt. Mehr als 20 Personen wurden vorsorglich vor Ort durch den Rettungsdienst auf Rauchgasvergiftung untersucht, eine Person wurde zur weiteren Diagnose in ein Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Wiesbadener Landstraße von 00.00 Uhr bis 01.50 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf 1.400.000 Euro geschätzt.

Wiesbaden (KvD) – Polizeipräsidium Westhessen