Wiesbaden – „Gaming Library“ geht weiter

Wiesbaden – Nach der Sommerpause findet am Samstag, 29. August, von 15 bis 18 Uhr in der Mauritius-Mediathek, Hochstättenstraße 6-10, wieder die „Gaming Library“ statt. Gezockt werden kann wie gehabt an Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One.

Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl auf gleichzeitig acht Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren begrenzt. Es wird daher um Anmeldung gebeten. Anmelden kann man sich entweder in der Mauritius-Mediathek oder per Mail an stadtbibliothek-jugendbibliothek@wiesbaden.de. Ein Mund-Nase-Schutz ist mitzubringen und in den Räumen der Mauritius-Mediathek während der gesamten Veranstaltungszeit zu tragen.

