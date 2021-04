Wiesbaden – Gartenmagazin: Blühende Vorgärten – Broschüre der Umweltberatung

Wiesbaden – Gartenmagazin: Die Broschüre „Leben im blühenden Vorgarten“ des Umweltamtes gibt Anregungen und Tipps, wie es gelingt, das Stück Grün vor der Haustür lebendig, ästhetisch ansprechend und zugleich pflegeleicht zu gestalten – ganz ohne Schotter und Beton.

Die Broschüre ist kostenlos im Umweltladen, Luisenstraße 19, nach vorheriger Terminvereinbarung unter (0611 313600) oder umweltberatung@wiesbaden.de mittwochs zwischen 13 und 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr oder als Download unter www.wiesbaden.de/umwelt erhältlich.

Grüne und blühende Vorgärten verbessern das Kleinklima im direkten Wohnumfeld und leisten einen erheblichen Beitrag zur Sicherung der Artenvielfalt. Vor allem in Neubaugebieten sind aber immer häufiger so genannte „Schottergärten“ zu sehen. Sie sind ein Trend in der modernen Gartengestaltung und werden oft als pflegeleicht angepriesen. Aber die Natur aus dem Garten fernzuhalten, wird schnell zum dauerhaften, mühseligen Kampf, der nur mit zeitraubender Muskelarbeit oder technischen und umweltgefährdenden chemischen Hilfsmitteln zu gewinnen ist. Verlierer ist dabei die Natur, von der es in unseren Städten aber immer weniger gibt.

Ein naturnaher, blühender Vorgarten hingegen bietet vielen Pflanzen, Insekten, Vögeln und Kleinsäugern Schutz und Lebensraum. Lebendiger Bewuchs dämpft Lärm und verbessert die Luftqualität sowie das Kleinklima im gesamten Wohnumfeld. Ein solcher Garten kann das ganze Jahr über zum Naturerlebnisraum werden.

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden