Wiesbaden – Geführter Museumsbesuch „Ludwig Knaus – Homecoming“ am Dienstag, 17. März

Wiesbaden – Der Seniorenbeirat in der Landeshauptstadt Wiesbaden lädt zur Museumsführung zu „Ludwig Knaus – Homecoming“ am Dienstag, 17. März, um 15 Uhr ein. Treffpunkt ist im Foyer des Museums Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2. Es ist eine Anmeldung beim Seniorenbeirat erforderlich. Der Eintritt beträgt 4 Euro.

Die Ausstellung soll an die Glanzzeit des Wiesbadeners Ludwig Knaus anknüpfen. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts prägte er mehrere Generationen von Künstlern. Der Fokus liegt auf seinen Hauptwerken, wie der „Goldenen Hochzeit“. Viele dieser Werke befanden sich lange in amerikanischem Besitz und werden erstmals wieder in Deutschlands gezeigt.

