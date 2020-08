Wiesbaden – Geschäftsstelle des Seniorenbeirats öffnet wieder eingeschränkt

Erstellt in

Wiesbaden – Ab Mittwoch, 19. August, stehen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle Seniorenbeirat wieder für Informationen, Veranstaltungshinweise und kleinere Beratungsgespräche auch persönlich zur Verfügung.

Coronabedingt sind die Öffnungszeiten momentan eingeschränkt mittwochs und freitags vormittags, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Für größere Anliegen und längere Beratungsgespräche muss ein Termin außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon (0611) 312612 oder 312631, oder per eMail an seniorenbeirat@wiesbaden.de, vereinbart werden. Auf diesem Weg können auch Broschüren oder Infomaterial angefordert werden, so dass ein persönliches Erscheinen nicht nötig ist.

In der Geschäftsstelle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

