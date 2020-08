Wiesbaden – Gesundheit: „Blickpunkt Auge“ berät in der Musterausstellung Belle Wi

Wiesbaden – Gesundheit: Am Dienstag, 1. September, 14 bis 18 Uhr, berät Thomas Sauer von „Blickpunkt Auge Wiesbaden“ in der Musterausstellung Belle Wi, Föhrer Straße 74. Die individuelle Beratung zu Erkrankungen der Augen und deren Behandlungsmethoden richtet sich an Betroffene, ihre Angehörigen oder am Thema Interessierte.

Thomas Sauer gibt darüber hinaus Hinweise für die Nutzung eines Smartphones bei nachlassender Sehkraft. In der Ausstellung können Hilfsmitteln, die den Alltag bei Sehverlust erleichtern, direkt ausprobiert werden. Die Beratung ist kostenfrei; um eine Anmeldung unter Telefon (0611) 313890 oder 312885 beziehungsweise per E-Mail an Belle-Wi@wiesbaden.de wird gebeten.

