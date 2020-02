Wiesbaden – Gesundheit: Informationsveranstaltung zur Augenkrankheit Makulaödem (AMD) am Montag, 2. März

Wiesbaden – Gesundheit: Der Seniorenbeirat in der Landeshauptstadt Wiesbaden lädt zu einer Informationsveranstaltung zur Augenkrankheit Makulaödem ein. Der Vortrag findet am Montag, 2. März, um 15 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal des Wiesbadener Rathauses, Schlossplatz 6, statt.

Referent ist der Direktor der Wiesbadener Augenklinik Professor Dr. Stefan Dithmar. Seit Jahren forscht er international an Medikamenten gegen die Krankheit. Altersabhängige Makuladegeneration führt zu einer Beeinträchtigung der Sehkraft. In seinem Vortrag beschäftigt sich Professor Dithmar mit deren Symptomen und dem Krankheitsverlauf. In den letzten Jahren wurden deutliche Erfolge in der Forschung erzielt.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden