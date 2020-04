Wiesbaden – Hinweis auf die Kartenrückgabe KinderKulturTage 2020

Erstellt in

Wiesbaden – Hinweis: Das Wiesbadener Kindertheaterfestival „KinderKulturTage“ bringt jedes Jahr die Welt des Theaters in die Stadtteile. Das Festival ist ein fester Bestandteil des Kulturangebots der Landeshauptstadt.

Sozialdezernent Christoph Manjura bedauert sehr, dass aufgrund der aktuellen Umstände die KinderKulturTage 2020 abgesagt werden mussten und ergänzt: „Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, die bereits mit großem Engagement an den diesjährigen KinderKulturTagen gearbeitet haben. Was bleibt ist nun die Vorfreude auf die KinderKulturTage 2021 im Februar und März nächsten Jahres, die nun in Planung sind.“ Nähere Informationen dazu gibt es ab Oktober unter: www.wiesbaden.de/kinderkulturangebote.

Alle bereits gekauften Karten werden selbstverständlich zurückgenommen und der Kaufpreis erstattet. Die Kartenrückgabe ist an den jeweiligen Verkaufsstellen möglich:

Wer Theaterkarten bei der Wiesbaden Tourist Information oder online gekauft hat, wird gebeten, diese dort umzutauschen: Wiesbaden Tourist Information, Marktplatz 1. Öffnungszeiten sind: Montag bis Samstag 10 bis 14 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Telefon (0611) 1729930.

Sofern der Kauf in einem Kinder- und Jugendzentrum oder KiEZ-Büro erfolgte, wird gebeten, jeweils telefonisch einen Termin zur Rückgabe zu vereinbaren.

Die Rücknahme der Karten für das Rahmenprogramm „Traumkino für Kinder“ erfolgt bei der Caligari Filmbühne. Die Kinokasse ist täglich von 17 bis 20.30 Uhr geöffnet. Online erworbene Karten können online gegen einen Gutschein für eine spätere Veranstaltung eingetauscht werden. Sollten Rückfragen bestehen, werden diese per Mail an caligari@wiesbaden.de oder telefonisch unter (0611) 314719 gerne beantwortet.

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden