Wiesbaden – Hinweis auf Erneuerung von Gas- und Wasserleitungen durch die ESWE-Versorgungs-AG

Wiesbaden – Hinweis: Ab Mitte März beginnt die ESWE-Versorgungs-AG mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Illstraße, Schwarzwaldstraße und Hardtstraße mit punktuellen Vollsperrungen der Fahrbahn unter Gewährleistung des Fußgängerverkehrs.

Für die Anbindung an die Hauptleitung muss die Freudenbergstraße jeweils an zwei Stellen (Illstraße und Hardtstraße) halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird hier in einem möglichst kurzen Bauzeitraum von etwa vier Wochen mit einer Engstellensignalisierung (mobile Lichtsignalanlage) an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Die Bauarbeiten werden bis mindestens Ende Juli andauern.

Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für eventuell auftretende Verkehrsbehinderungen gebeten.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden