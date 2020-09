Wiesbaden – Hinweis auf freie Büroräume im Wiesbadener Innovations- und Gründerzentrum „StartBlock!“

Erstellt in

Wiesbaden – Der StartBlock in der Homburger Straße ist das Innovations- und Gründerzentrum der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.

Seit 2004 unterstützt das Referat für Wirtschaft und Beschäftigung in Kooperation mit der SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH hier junge Unternehmen und Start-ups bei ihrem Start ins Geschäftsleben.

In dem ehemaligen Rotaprint-Gebäude können Wiesbadener Gründerinnen und Gründer kleinteilige Büroräume zu besonders günstigen Konditionen anmieten. Auf den drei Etagen mit insgesamt rund 600 Quadratmeter Bürofläche stehen 22 Büroräume mit einer Größe zwischen 10 Quadratmeter und 50 Quadratmeter zur Verfügung. Ergänzt werden die Räume durch einen großen Konferenzraum, Gemeinschaftsräume und ausreichende Parkplätze. Die Warmmiete für ein etwa 25 Quadratmmeter großes Büro liegt monatlich bei etwa 180 Euro.

Auf ihrem Gründungsweg werden Wiesbadener Jungunternehmen intensiv vom Team Gründungsservice und junge Unternehmen‘ im Referat für Wirtschaft und Beschäftigung begleitet und unterstützt. Besonders das große und branchenübergreifende Netzwerk, die mediale Aufmerksamkeit und die preisgünstige und solide Beratung durch Experten sind hervorzuheben.

„Dieses Gesamtpaket macht den StartBlock zu einem attraktiven Gründer Hot-Spot und ebnet Gründerinnen und Gründern den Weg in die Selbständigkeit. Die Unternehmen können sich dank dieser Rahmenbedingungen ganz auf die Umsetzung und Verwirklichung ihrer Geschäftsidee konzentrieren“, freut sich Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent Dr. Oliver Franz.

Dass dieses Konzept der Landeshauptstadt Wiesbaden aufgeht, haben schon mehrere Unternehmen, die aus dem StartBlock hervorgingen, bewiesen. Beispielsweise konnte sich die preisgekrönte Avameo GmbH seit ihrer Gründung so gut am Markt positionieren und wachsen, dass sie zu Beginn diesen Jahres das Gründerzentrum verlassen und ihren Firmensitz in den Medienpark „Unter den Eichen“ verlegen konnte.

Aktuell stehen für Gründer und Gründerinnen einige frei Büroräume zur Verfügung, die mit frischen Ideen und unternehmerischem Know-How belebt werden können. Interessenten melden sich bei der Startup-Lotsin des Referates für Wirtschaft und Beschäftigung, Janine Landgraf, unter Telefon (0611) 313131 oder per Mail unter existenzgruendung@wiesbaden.de. Weitere Informationen gibt es auch unter www.startblock.de .

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden