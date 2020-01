Wiesbaden – Hinweis auf Schwimmkurse im Hallenbad Kostheim

Erstellt in

Ab Januar werden wieder Schwimmkurse im Hallenbad Kostheim, Waldhofstraße 11, angeboten.

Wiesbaden – Es gibt noch freie Plätze bei den Anfängerschwimmkursen für Erwachsene. Diese finden ab dem 14. Januar, dienstags um 11 Uhr statt. Wer Lust hat seine Koordination von Atmung und Bewegungsablauf bei einem Kraulkurs zu verbessern kann dies ebenso ab dem 14. Januar, dienstags um 12 Uhr machen. Die Anmeldung ist ab sofort an der Kasse möglich. Die Kursgebühr beträgt für den Anfängerkurs für zehn Unterrichtseinheiten 140 Euro und für den Kraulkurs für fünf Unterrichtseinheiten 70 Euro.

Für Kinder wird es ab 16. Januar, dienstags, zwei Wassergewöhnungskurse geben. Hier kann man zwischen zwei Uhrzeiten wählen. Der erste Kurs beginnt um 15 Uhr und der zweite um 16 Uhr. Die Anmeldung ist ab sofort an der Kasse des Bades möglich. Die Kursgebühr für den Kurs beträgt 75 Euro für fünf Unterrichtseinheiten á 45 Minuten. Das besondere an den Kursen. An allen Kurstagen erhält eine Begleitperson freien Eintritt.

Nähere Informationen im Hallenbad Kostheim unter Telefon (06134) 603355 oder unter www.mattiaqua.de

