Wiesbaden – Hinweis: Familienleistungen vor Ort

Wiesbaden – Hinweis: Am Donnerstag, 20. Januar, ist es das erste Mal so weit: Die Wiesbadener Anlaufstelle für gebündelte Familienleistungen geht an den Start.

Eine Kooperation des Sozialleistungs- und Jobcenters, des Amtes für Soziale Arbeit, der Familienkasse und der Caritas ermöglicht es, dass sich Wiesbadener Familien einmal monatlich an einem Ort zu unterschiedlichen staatlichen Leistungen, und zu der Frage, ob sie möglicherweise anspruchsberechtigt sind, beraten lassen können.

„Das Dickicht der Unterstützungsleistungen für Familien ist nicht leicht zu durchdringen“, stellt Sozialdezernent Christoph Manjura fest. Hinzu komme, dass Leistungen wie der Kinderzuschlag womöglich unbekannt seien und gar nicht erst in Anspruch genommen würden. „Wer jedoch einen Kinderzuschlag erhält, ist gleichzeitig berechtigt am Bildungs- und Teilhabe-Paket teilzunehmen und beispielsweise das Verpflegungsgeld in der Kita oder das Mittagessen in der Schule erstattet zu bekommen“, berichtet Manjura und bedankt sich für die neue Kooperation mit der Familienkasse Hessen.

Zusätzlich zu Beratungen zu den Leistungen des Bildung und Teilhabe-Pakets, zu Kindergeld/Kinderzuschlag, zum Wohngeld, zu den Leistungen des Kommunalen Jobcenters und zum Unterhaltsvorschuss wird in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus ein Stromspar-Check angeboten. Insgesamt wird es sechs Stationen geben, an denen es Informationen zu den einzelnen Leistungen gibt und auch direkt Anträge gestellt werden können.

„Gemeinsam wollen wir erreichen, dass möglichst viele Familien passgenau die Leistungen in Anspruch nehmen, die ihnen zustehen. Leistungen und damit konkrete staatliche und städtische Unterstützung, von denen sie eventuell noch nicht wussten“, freut sich der Sozialdezernent abschließend über das neue Angebot.

Die Veranstaltungen unter dem Motto „Familienleistungen vor Ort“ finden am 20. Januar, 17. Februar, 17. März, 21. April, 19. Mai und 23. Juni jeweils ab 9 Uhr in der Dotzheimer Straße 99, erster Stock, in Wiesbaden statt. Die Familien können sich anmelden unter: familienleistungen@wiesbaden.de oder telefonisch unter (06134) 603366.

