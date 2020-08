Wiesbaden – Hinweis: Wartung an der Bushaltestelle Brückenkopf Kastel

Wiesbaden – Hinweis: Das Tiefbau- und Vermessungsamt plant die jährliche Wartung und Reinigung der Membrane an der Bushaltestelle am Brückenkopf in Kastel von Montag, 10. August, bis Freitag, 14. August, durchführen zu lassen.

Die Arbeiten im Innenraum der Bushaltestelle werden in den Nachtstunden durchgeführt. Im Außenbereich wird am Mittwoch, 12. August, und Donnerstag, 13. August, gearbeitet. Dafür ist eine einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Mainz am 12. August und in Fahrtrichtung Wiesbaden am 13. August, jeweils von 9 bis 15 Uhr, erforderlich.

Die Bushaltestelle kann uneingeschränkt genutzt werden.

