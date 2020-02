Wiesbaden – Hinweise zum Busverkehr in Wiesbaden und Mainz an den Fastnachtstagen

Wiesbaden – Allen Närrinnen und Narren wird empfohlen, zu den Fastnachtsveranstaltungen in Wiesbaden und Mainz mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen: ESWE Verkehr und Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) bieten an allen närrischen Tagen das praktische Veranstaltungsticket an. Das Veranstaltungsticket kostet für Erwachsene 4,60 Euro (Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen 2,70 Euro) und berechtigt zu einer Hin- und Rückfahrt innerhalb der Preisstufe 13: Es gilt also im gesamten Tarifgebiet 6500 des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Eingeschlossen hiervon sind außer Wiesbaden, Mainz und Umland auch einige angrenzende Bereiche des Tarifgebiets 6600, beispielsweise Hochheim – und das alles bis 5 Uhr am jeweiligen Folgemorgen. Bei der Hin- und Rückfahrt muss das Ticket im Entwertergerät abgestempelt werden; nur dann ist es gültig.

Die Narrenkarte (nur gültig auf MVG- und ESWE-Linien)

Die Narrenkarte kostet für zwei Personen nur elf Euro: Von Altweiberfastnacht, 20. Februar, bis Fastnachtdienstag, 25. Februar, können mit der Narrenkarte alle Busse und Straßenbahnen in Mainz und Wiesbaden genutzt werden. Die Narrenkarte ist an allen Vorverkaufsstellen, Fahrscheinautomaten sowie bei den Busfahrern erhältlich.

Anlässlich des Wiesbadener Fastnachtsumzuges am Sonntag, 23. Februar, und der damit verbundenen, zeitweisen Sperrung der Wiesbadener Innenstadt, kommt es voraussichtlich zwischen 11.30 und 17.45 Uhr zu Einschränkungen im durchgehenden Linienverkehr. Wegen der Aufstellung des Fastnachtszuges kann der Bereich Elsässer Platz bereits ab 10 Uhr nicht mehr angefahren werden. Alle Linien enden beziehungsweise beginnen an den jeweiligen Ersatzhaltestellen bis die entsprechenden Sperrungen aufgehoben sind.

Pendlerbus am Fastnachtssonntag

Auch in diesem Jahr bietet ESWE Verkehr am Fastnachtssonntag wieder einen Pendlerbusverkehr (Linie E) an. Die Busse verkehren von etwa 12.30 bis 17 Uhr im 30-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen „Bierstadter Straße“ und „Michelsberg“ über den Hauptbahnhof, 2. Ring und Dürerplatz zum Michelsberg.

Besonderer Hinweis:

Die Linien 17 und 27 verkehren am Fastnachtssonntag nicht. Ersatzweise werden die Linien 14 (Klarenthal anstelle Linie 17) und 24 (Bierstadt Linie 24 anstelle Linie 17 und Schelmengraben Linie 24 anstelle Linie 27) mit einem verbesserten Angebot verkehren. Für die Linien 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 33, 45 und 48 gelten an Fastnachtssonntag und Rosenmontag Sonderfahrpläne, die auf der Homepage von ESWE Verkehr unter www.eswe-verkehr.de eingestellt sind.

Nightliner-Angebot

Die Nightliner verkehren vom 20. Februar bis 25. Februar jede Nacht um circa 0.30, 2 und 3.30 Uhr in Wiesbaden. Die Busse der Linie N 13 verkehren im 15-Minuten-Takt.

Am Rosenmontag verkehren die ESWE-Busse grundsätzlich nach dem Montag-bis-Donnerstag-Fahrplan. Allerdings entfallen alle Fahrten, die nur an Schultagen ausgeführt werden, da am Rosenmontag schulfrei ist. Wegen des Mainzer Rosenmontagszugs werden die nach Mainz verkehrenden Linien 6 und 9 zeitweise wie folgt verstärkt:

Linie 6

Die Linie 6 wird auf den folgenden Verbindungen auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet:

In Richtung Mainz: Zwischen Platz der Deutschen Einheit und Mainz/Landtag von etwa 9.30 bis etwa 13.15 Uhr.

In Richtung Wiesbaden: Zwischen Mainz/Brückenplatz und Platz der Deutschen Einheit von etwa 14.30 bis etwa 18 Uhr.

Linie 9

In Richtung Mainz: Ab Schierstein/Oderstraße bis Mainz/Hauptbahnhof werden flexibel ab 11 Uhr Zusatzfahrten angeboten. In Richtung Wiesbaden: Zwischen Mainz/Hauptbahnhof und Schierstein/Oderstraße werden ab 15 bis 18 Uhr ebenfalls Zusatzfahrten angeboten.

Die ausführlichen Sonderfahrpläne der Linien 6 und 9 für den Rosenmontag sind im Internet unter www.mvg-mainz.de aufgeführt.

Rosenmontag in Frauenstein

Linie 24

Anlässlich des Rosenmontagszugs in Frauenstein wird die Linie 24 von etwa 11 bis etwa 14 Uhr zwischen dem Dernschen Gelände und Frauenstein (hin und zurück) auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet.

Öffnungszeiten an den tollen Tagen

An allen Fastnachtstagen ist unsere Mobilitätszentrale am Marktstraße 10 sowie unsere Mobilitätsinfos am Hauptbahnhof und am Luisenplatz zu den regulären Zeiten geöffnet.

Weitere Informationen gibt es in den Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter Telefon (0611) 45022450.

