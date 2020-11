Wiesbaden – Infos zum Weihnachtsbaumverkauf in der Stadt

Wiesbaden – Ein schöner Weihnachtsbaum ist auch mitten in der Stadt zu finden: An gleich mehreren von Wiesbaden Congress & Marketing GmbH organisierten Verkaufsstellen werden vom 10. bis einschließlich 24. Dezember Weihnachtsbäume angeboten.

Die Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr auf dem Bahnhofsvorplatz, dem Luisenplatz und dem Elsässer Platz an der Klarenthaler Straße angeboten. Ein zusätzlicher Baumverkauf wird auf dem Hofgartenplatz in Sonnenberg eingerichtet. Die Verkaufszeiten sind montags bis sonntags von 8 bis 19 Uhr. An Heilig Abend, 24. Dezember, sind die Weihnachtsbaummärkte von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

