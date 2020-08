Wiesbaden – Ingo Schulze liest im Literaturhaus am Mittwoch, 26. August

Wiesbaden – Ingo Schulze liest auf Einladung des Literaturhauses Villa Clementine am Mittwoch, 26. August, ab 19.30 Uhr aus seinem neuen Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ im Kulturforum Wiesbaden, Friedrichstraße 16.

Die Moderation übernimmt die Journalistin Shirin Sojitrawalla (DLF und taz). Die Veranstaltung ist Teil der Kampagne „#ZWEITERFRÜHLING“, die vom Netzwerk der Literaturhäuser initiiert wurde und Bücher aus dem Frühjahr in den Fokus rückt. Aufgrund der Corona-Auflagen gibt es Folgendes zu beachten: Karten sind ausschließlich im Vorverkauf bis 16 Uhr am Veranstaltungstag erhältlich, es gibt keine Abendkasse. Zudem ist das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung verpflichtend. Tagesaktuelle Informationen sind auf der Website des Literaturhauses unter www.wiesbaden.de/literaturhaus zu finden.

Im Zentrum des Romans „Die rechtschaffenen Mörder“ steht der Bücherliebhaber Norbert Paulini, der das gedruckte Wort über alle Maßen schätzt und als Antiquar in Dresden arbeitet. Tapfer behauptet er sich über die Jahre gegen sinkende Leserschaften oder das Internet. Doch so wie sich die Gesellschaft um ihn herum wandelt, so verändert sich auch der Antiquar: Er wird reizbar, aufbrausend, ja aggressiv sogar und entwickelt sich vom friedfertigen Büchernarr zum Reaktionär, bis er plötzlich beschuldigt wird, an rassistischen Ausschreitungen teilgenommen zu haben und sich wegen Mordes verantworten muss.

Ingo Schulze, 1962 in Dresden geboren, ist Autor zahlreicher Romane, Essays und Erzählungen. Für seine Werke wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem 1995 mit dem Ernst-Willner-Preis beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb sowie mit dem Rheingau Literatur Preis 2017 für den Roman „Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“, der im gleichen Jahr auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. „Die rechtschaffenen Mörder“ war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Kartenvorverkauf bis 16 Uhr am Veranstaltungstag: Tourist-Information Wiesbaden, Marktplatz 1, Telefon (0611) 1729930; online unter www.wiesbaden.de/literaturhaus. Weitere Informationen gibt es unter www.wiesbaden.de/literaturhaus.

