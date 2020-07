Wiesbaden – Kultur: Caligari öffnet am 15. August

Wiesbaden – Kultur: Am Samstag, 15. August, öffnet die Caligari FilmBühne, Marktplatz 9, wieder nach sechswöchiger Sommerpause. Die Anzahl der täglichen Vorstellungen konnte erhöht werden. So sind nun täglich zwei Vorstellungen pro Tag und zusätzlich ein Kinderkinoprogramm am Wochenende im Programm.

Zum Start ist am 15. August, 17 Uhr, das französische Drama „Eine größere Welt“ von Fabienne Berthaud zu sehen. Es ist die Verfilmung der wahren Geschichte von Corine Sombrun, die diese im Buch „Mein Leben mit den Schamanen“ verarbeitet hat. Als sie in der Mongolei während eines schamanischen Rituals in Trance fällt, entdeckt sie, dass sie eine seltene Gabe besitzt. Nach ihrer Ausbildung in der Mongolei arbeitet Sombrun heute mit Neurologen und Gehirnforschern zusammen, um die mentalen Mechanismen hinter den Trancezuständen zu verstehen und zum Beispiel für therapeutische Zwecke zu nutzen.

Das prämierte deutsche Liebesdrama „Undine“ mit Paula Beer und Franz Rogowski in den Hauptrollen ist ebenfalls in der Startwoche zu sehen. Regisseur Christian Petzold hat sich für seinen neuesten Film von der Märchen- und Sagenwelt inspirieren lassen. Den Undine-Mythos von der geheimnisvollen wie unheilvollen Wasserfrau, die die Männer, die sie liebt, tötet, verlegte er ins Berlin der Gegenwart.

Das Traumkino für Kinder startet mit einer Abenteuerkomödie für die ganze Familie: „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ ist die deutsche Neuverfilmung der legendären Geschichte einer schlauen Collie-Hündin. Die tierische Verfilmung ist hochkarätig besetzt mit Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Jana Pallaske und Justus von Dohnányi und läuft am 15. und 16. August, jeweils um 14.30 Uhr im Caligari. Die Spielaktionen im Anschluss an die Vorführungen müssen coronabedingt ausfallen.

Eintrittskarten sind online ab sofort unter wiesbaden.de/caligari oder im Vorverkauf bei der Touristinformation, Marktplatz 1 erhältlich. Die Kinokasse öffnet am Samstag, 15. August, und ist täglich von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet.

Die Besucherzahl ist weiterhin begrenzt, damit ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Kinosaal gewährleistet ist. Von den Besucherinnen und Besuchern müssen die Kontaktdaten erhoben werden, um so Infektionsketten nachvollziehen zu können.

