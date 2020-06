Wiesbaden – Kultur: Fahrbibliothek nimmt ihren Betrieb teilweise wieder auf

Der Bücherbus der Fahrbibliothek geht ab sofort wieder auf Tour.

Wiesbaden – Leserinnen und Leser müssen allerdings einige Einschränkungen in Kauf nehmen: Der Bus kann nicht betreten werden. Leserinnen und Leser können Bücher, Hörbücher und Filme telefonisch unter (0611) 317535 oder per Mail an fahrbibliothek-biebrich@wiesbaden.de unter Angabe ihrer Leseausweisnummer bestellen. Die bestellten Medien werden kontaktlos ausgegeben. Die Abgabefrist für ausgeliehene Medien liegt in jedem Fall nach den Sommerferien. Das Angebot der Fahrbibliothek kann online auf www.bond.wiesbaden.de recherchiert werden. Eine Rückgabe bereits ausgeliehener Medien ist ebenfalls kontaktlos möglich.

Der Bücherbus verkehrt nach folgendem Sonderfahrplan bis zu den Sommerferien: Mittwoch, 17. Juni, von 9 bis 11 Uhr auf dem Christa-Moering-Platz, von 14 bis 16 Uhr in der Helmholtzstraße sowie von 16.15 bis 18 Uhr wieder auf dem Christa-Moering-Platz . Am Freitag, 19. Juni, von 14 bis 16 Uhr bei der Feuerwehr Nordenstadt und von 16.15 bis 18 Uhr am Bürgerhaus Delkenheim. Am Mittwoch, 24. Juni, von 9 bis 11 Uhr an der Ludwig-Beck-Schule, von 14 bis 16 Uhr an der Sporthalle Breckenheim und von 16.15 bis 18 Uhr in Igstadt am Wasserturm. Am Freitag, 26. Juni, von 9 bis 11 Uhr in Delkenheim, von 14 bis 16 Uhr in Naurod und von 16.15 bis 18 Uhr in Auringen, Im Gebück. Am Mittwoch, 1. Juli, von 9 bis 11 Uhr auf dem Christa-Moering-Platz, von 14 bis 16 Uhr in der Helmholtzstraße sowie von 16.15 bis 18 Uhr wieder auf dem Christa-Moering-Platz. Am Freitag, 3. Juli, von 9 bis 11 Uhr in Nordenstadt, von 14 bis 16 Uhr an der Sporthalle breckenheim sowie von 16.15 bis 18 Uhr in Igstadt am Wasserturm.

Es können leider nicht alle regulären Haltestellen bedient werden. Leserinnen und Leser nicht aufgeführter Haltestellen wenden sich bitte telefonisch an die Fahrbibliothek unter oben angegebener Rufnummer.

