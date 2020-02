Wiesbaden – Kultur: Filmvorführung „Schlussakkord“ im Murnau-Filmtheater am Mittwoch, 4. März

Erstellt in

Wiesbaden – Kultur: Der Seniorenbeirat in der Landeshauptstadt Wiesbaden lädt zu einer Filmvorführung in Kooperation mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung ein. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 4. März, um 15.30 Uhr im Murnau Filmtheater, Murnaustraße 6.

Gezeigt wird der Film „Schlussakkord“ aus dem Jahr 1936 von Regisseur Detlef Sierck, der Nazi-Deutschland ein Jahr nach Veröffentlichung des Film verlassen musste. Vor dem Film gibt es eine Einführung durch Filmwissenschaftlerin Anne Siegmayer. Der Film läuft 100 Minuten und der Eintritt beträgt fünf Euro.

„Nach einem Versicherungsbetrug sind Hanna und ihr Mann gezwungen, Deutschland zu verlassen und ihren kleinen Sohn Peter zurückzulassen. Jahre später kehrt Hanna aus Amerika zurück, fest entschlossen ihr Kind wiederzufinden. Peter lebt mittlerweile bei dem Komponisten Garvenberg und dessen Frau. Hanna gelingt es, im Hause Garvenberg als Kindermädchen angestellt zu werden. Doch dann kommt die Wahrheit ans Licht…“ (Lexikon des internationalen Films).

