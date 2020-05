Wiesbaden – Kulturtage Dotzheim finden nicht statt

Erstellt in

Wiesbaden – Die Kulturtage Dotzheim, die vom 8. Mai bis 13. Juni stattfinden sollten, werden in diesem Jahr nicht durchgeführt.

Der Vorsitzende des Vereinsrings Dotzheim, Thorsten Teufert, bedankt sich bei allen beteiligten Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen, die für die geplanten Kulturtage 2020 schon ehrenamtlich organisatorische Leistungen erbracht haben, ebenso bei den vielen Künstlerinnen und Künstlern, die in diesem Jahr hätten auftreten sollen, für deren Verständnis.

Der Vereinsring Dotzheim wird mit dem Kulturamt Wiesbaden abstimmen, ob und in welchem Umfang in der zweiten Jahreshälfte die eine oder andere geplante kulturelle Veranstaltung in Dotzheim ersatzweise durchgeführt wird.

