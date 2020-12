Wiesbaden – Kunst und Kultur: „reSTART“ von Vollrad Kutscher in der Kunsthalle

Erstellt in

Wiesbaden – Kunst und Kultur: Im Museum Wiesbaden und in der Kunsthalle Wiesbaden wird von Samstag, 12. Dezember, bis Sonntag, 14. Februar, eine Doppelausstellung gezeigt.

Der Titel der Doppelausstellung in der Kunsthalle Wiesbaden und im Museum Wiesbaden bezieht sich auf die Neuinterpretation ausgewählter Werke aus Vollrad Kutschers reichem Oeuvre. Dieses ist geprägt durch die Auseinandersetzung mit Identität, Selbstbestimmung und Werten. Den Ausgangspunkt der ausgewählten Arbeiten stellt das Atmen dar.

Die monumentale Installation „Einatmen-Ausatmen“ besteht aus 144 Terrakottamasken und Videos, die den Schauspieler Norbert Klassen in besonderer Weise porträtieren. Sie wird ergänzt durch die Videoinstallation „Der weiße Traum 2020“ in deren Zusammenhang noch nie präsentierte Skizzen aus Vollrad Kutschers gleichnamiger Performance in der Natur gezeigt werden.

Im großen Saal im Untergeschoss des Museums Wiesbaden wird die ebenfalls aktualisierte raumgreifende Videoinstallation „ARS MUNDI 2020, Ach, Och und Aerosole“, präsentiert; dazu zeigt das Museum im zweiten Stock im Kontext der „Alten Meister“ die Video-Porträtinstallation mit Koffer „DUDOLLDU“ – und so schließt sich der Kreis – als Hommage an „Einatmen-Ausatmen“.

Statt der geplanten Eröffnung lädt das Kulturamt ab Freitag, 18. Dezember, zu einem virtuellen Ausstellungsrundgang ein. Nach der Wiedereröffnung im Januar können die Ausstellungen bis zu 14. Februar vor Ort in der Kunsthalle des Kunsthauses, Schulberg 10, und im Museum Wiesbaden besucht werden. Den virtuellen Rundgang und aktuelle Informationen finden Sie unter: www.wiesbaden.de/kunsthaus und www.museum-wiesbaden.de. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Michael Imhof Verlag.

Rahmenprogramm:

• Donnerstag, 14. Januar, 18 Uhr, Katalogpräsentation mit Kurzfilmprogramm, Museum Wiesbaden, Vortragssaal;

• Donnerstag, 21. Januar, und 4. Februar, jeweils 18 Uhr, Dr. Peter Forster (Museum Wiesbaden) führt durch die Ausstellung, Kunsthaus, Schulberg 10.

Für die Führungen wird um Voranmeldung unter Telefon (0611) 319001 oder per Mail an bildende.kunst@wiesbaden.de gebeten. Es besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, es gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen des Landes Hessen.

