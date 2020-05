Wiesbaden – Müllabfuhr: Geänderte Leerungstermine wegen Pfingsten

Erstellt in

Wiesbaden – Müllabfuhr: In der Woche nach Pfingsten verschiebt sich die Leerung sämtlicher Abfallbehälter (Restabfalltonne, Biotonne, Papiertonne und Wertstofftonne) um einen Tag nach hinten, also von Pfingstmontag, 1. Juni, auf Dienstag, 2. Juni, von Dienstag, 2. Juni, auf Mittwoch, 3. Juni, von Mittwoch, 3. Juni, auf Donnerstag, 4. Juni, von Donnerstag, 4. Juni, auf Freitag, 5. Juni, und von Freitag, 5. Juni, auf Samstag, 6. Juni. Im ELW-Abfallkalender unter www.elw.de und in der ELW-App sind diese Verschiebungen bereits berücksichtigt.

