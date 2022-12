Wiesbaden – „mymedAQ-Adventskalender“ hält viele Überraschungen bereit

Erstellt in

Wiesbaden – 24 Tage Rätselspaß rund um die Gesundheitsstadt Wiesbaden bietet der digitale „mymedAQ-Adventskalender“. Vom 1. bis 24. Dezember kann man mit den richtigen Antworten auf die gestellten Fragen tolle Gewinne erzielen. Der Adventskalender ist ab sofort unter https://mymedaq.de/adventskalender zu finden.

Gerade in der aktuellen Zeit kann jeder von uns etwas Gutes für Körper und Seele gebrauchen. Deshalb verlost der Wiesbadener Gesundheitskompass „mymedAQ“ in seinem digitalen Adventskalender viele praktische Überraschungen. Die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener erwartet täglich ein neues Kalendertürchen mit tollen Gewinnen. Insgesamt sind es über 90 Geschenke im Wert von über 1.000 Euro: Verzehrgutscheine von regionalen Cafés und Restaurants, Gutscheinkarten von mattiaqua, Spiele, Kino- und Bücher-Gutscheine und vieles weitere. Zu beantworten sind 24 Fragen zur Gesundheitsstadt Wiesbaden. Wer Spaß am Rätseln hat oder sein Wissen auf die Probe stellen möchte, kann mitmachen.

Auch Wiesbadens Bürgermeister und Gesundheitsdezernent Dr. Oliver Franz freut sich auf den Adventskalender: „Durch die Gewinnfragen kann man auch bisher unbekannte Seiten und Geheimnisse von Wiesbaden entdecken und lernt dabei gleichzeitig Wiesbadens Gesundheitsplattform mymedAQ kennen.“

Über mymedAQ.de

Auf Initiative der Landeshauptstadt Wiesbaden hat die EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH den Gesundheitskompass „mymedAQ“ konzipiert und ins Leben gerufen, um die vielfältigen Gesundheitsangebote der Stadt allen Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern besser zugänglich zu machen. „mymedAQ“ verfolgt mit den Serviceleistungen keine kommerziellen oder parteiischen Ziele. Alle Angebote von sind für die Besucherinnen und Besucher gratis und frei von Werbung.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden