Wiesbaden – Nett gedacht und FALSCH gemacht: Betrunken zur Notaufnahme gefahren

Rheingauviertel, Geisenheimer Straße, 09.02.2020, 02:06 Uhr.

Wiesbaden – Aus Sorge um seine betrunkene Freundin folgte ein 44-jähriger Wiesbadener in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Auto einem Rettungswagen zur Paulinenklinik, wo er schließlich in der Notaufnahme einschlief. Dies könnte ihn jetzt teuer zu stehen kommen, denn auch er war nicht ganz nüchtern.

Die beiden hatten eine Feier in Sonnenberg besucht und offensichtlich reichlich dem Alkohol zugesprochen. Als die Frau daraufhin das Bewusstsein verlor, wurde ein Rettungswagen gerufen, der sie in die Paulinenklinik brachte. Gefolgt von ihrem Freund, in seinem Pkw. Als dieser dann offensichtlich ebenfalls betrunken in der Notaufnahme eintraf und letztlich auch noch dort einschlief, wurde die Polizei alarmiert.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,69 Promille, woraufhin der Mann zur Blutentnahme zum nahegelegenen 3. Polizeirevier gebeten wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Seine Freundin durfte derweil weiter ihren Rausch in der Klinik ausschlafen.

Wiesbaden (KvD) – Polizeipräsidium Westhessen