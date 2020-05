Wiesbaden – Onlinesprechstunde mit Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende am 2. Juni

Erstellt in

Wiesbaden – Am Dienstag, 2. Juni, findet von 16.30 bis 17.30 Uhr auf der Facebook-Seite der Stadt Wiesbaden, facebook.com/stadt.wiesbaden, eine Onlinesprechstunde mit Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende statt.

Während der Onlinesprechstunde können Bürgerinnen und Bürger direkt auf Facebook ihre Fragen stellen. Mende beantwortet diese im Livestream. Wer keinen Facebook-Zugang hat, kann Fragen auch bis Dienstag, 2. Juni, 15 Uhr, per Mail mit dem Betreff Onlinesprechstunde an oberbuergermeister@wiesbaden.de schicken. Der Livestream wird neben Facebook auch auf wiesbaden.de/buergersprechstunde eingebunden und im Nachgang auf dem städtischen YouTube-Kanal, youtube.com/StadtWiesbaden, veröffentlicht.

Wer außerhalb der Sprechstunden ein Anliegen hat, kann sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerreferats wenden, telefonisch unter (0611) 313301 oder per E-Mail an buergerreferat@wiesbaden.de.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden