Wiesbaden – Osterferienprogramm der Mobilen Jugendarbeit – bis 26. März anmelden

Wiesbaden – Die Mobile Jugendarbeit des Amtes für soziale Arbeit in den östlichen Vororten Wiesbadens bietet vom 6. bis zum 9. April 2020 ein Ferienprogramm mit Tagesausflügen für 10- bis 14-jährige Mädchen und Jungen an.

Das Programm startet am Montag mit einem Ausflug in die VRarea in Mainz. Außerdem stehen ein Filmworkshop und eine Stadionführung in der Opel Arena, Heimspielstätte von Mainz 05, auf dem Programm. Zum Abschluss des Ferienprogramms werden am Donnerstag beim Bowling die Kegel durch die Lüfte fliegen.

Das Angebot startet täglich um 10 Uhr am Jugendraum im Gemeinschaftshaus in der Biegerstraße 17 in Bierstadt und endet dort um 17.15 Uhr. Anmeldeschluss ist am 26. März. Eine Anmeldung ist sowohl für einzelne Ausflüge als auch für das gesamte Programm möglich. Interessierte wenden sich an das Amt für Soziale Arbeit, wi&you, Mobile Jugendarbeit in den östlichen Vororten Wiesbadens, Schultheißstraße 21, Telefon (0611) 50509934, E-Mail mobile.jugendarbeit@wiesbaden.de.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden