Wiesbaden – Performance und Künstlergespräch mit Liquid Penguin

Wiesbaden – Das Kulturamt Wiesbaden lädt im Rahmen der Ausstellung „Klangkünste – drei Positionen an den Rändern eines weiten Feldes“ am Samstag, 29. August, 19 Uhr, zu einer Performance mit Katharina Bihler und Stefan Scheib, die sich zum Künstlerpaar Liquid Penguin zusammengeschlossen haben, in das Kunsthaus, Schulberg 10, ein. Danach sprechen sie mit Kurator Wolfgang Schliemann über ihre Arbeit.

Am 3. September, 18 Uhr, und am 13. September, 11.30 Uhr, bietet das Kunsthaus jeweils eine Führung mit Wolfgang Schliemann an. Interessierte werden um Voranmeldung unter Telefon (0611) 319001 oder per Mail an bildende.kunst@wiesbaden.de. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden