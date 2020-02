Wiesbaden – Schon vor der Eröffnung beschädigt: Vandalismus im Wellritztal

Wiesbaden – „Ob Dummer-Jungen-Streich, Langeweile oder pure Lust auf Zerstörung – so etwas ist einfach nur ärgerlich und eine Ohrfeige für all diejenigen, die sich auf das Wellritztal freuen“, äußert Umweltdezernent Andreas Kowol anlässlich dessen, was Unbekannte am Wochenende im unteren Wellritztal seitlich der Friedrich-Naumann-Straße angerichtet haben.

Das neu gestaltete Areal mit dem renaturierten Wellritzbach ist kaum fertig gestellt und noch nicht einmal eröffnet, da zeigt sich schon der Vandalismus. Mehrfarbig besprühte Bänke und Graffiti-Schriftzüge auf dem neuen Balanciermikado aus Holz, das demnächst zum Klettern einladen soll, verursachen große Schäden.

„Die beschmierten Bänke und Spielgeräte wurden gerade erst mit viel Aufwand und öffentlichen Geldern errichtet. Nun muss die Stadt für das Entfernen der Schmierereien erneut Geld in die Hand nehmen, das wir gerne sinnvoller eingesetzt hätten. Das Wellritztal soll als stadtnaher Natur- und Erholungsraum den Menschen aus dem dicht bewohnten Viertel offen stehen und alle sind gefordert, sorgsam damit umzugehen“, so Kowol. Die Stadt wird Strafantrag stellen und hofft, dass die prägnanten Graffitis Hinweise auf die Verursacher geben, die sich durch den verschlossenen Bauzaun Zugang zu dem Gelände verschafft hatten.

Noch im Februar findet die offizielle Bauabnahme durch das Regierungspräsidium statt. Dann ist das Tal wieder frei zugänglich. Das Land Hessen hat die Maßnahme, die vom Umweltamt der Landeshauptstadt Wiesbaden durchgeführt wurde, mit rund 600.000 Euro aus dem Programm „Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz“ zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie gefördert.

Innerhalb der vergangenen acht Monate wurde der Wellritzbach, der seit Jahrzehnten in einer starren Betonrinne verlief, durch die Herstellung eines naturnahen Gewässerbettes wieder in einen ökologisch hochwertigen Zustand versetzt. Nun fließt das Gewässer in der Talmitte. Schon jetzt bilden sich kleine Stromschnellen und Ruhestellen, und die Ufervegetation kann sich nach einer Startbepflanzung selber entwickeln. Mehr als 60 neue Bäume wurden im Tal gepflanzt. „Die naturnahe Gestaltung des Baches fördert die Entwicklung einer verloren gegangenen gewässertypischen Tier- und Pflanzenwelt und leistet damit einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt vor Ort“, so der Umweltdezernent.

Neue Holzbrücken und Bänke machen die Talaue hin zum Kirschenpfad durchgängig und erlebbar. Viele Anwohner haben den Umbau mit großem Interesse verfolgt und freuen sich auf die unmittelbar bevorstehende Öffnung. „Wir hoffen sehr, dass die Anlagen in diesem wunderbar neu angelegten Talzug dann auch eine angemessene Nutzung und Würdigung erfahren“, so der Umweltdezernent.

Am Samstag, 21. März, von 10 bis 12 Uhr bietet das Umweltamt vor Ort am Taleingang Friedrich-Naumann-Straße/Kurt-Schumacher-Ring Informationen und Führungen für Interessierte an.

