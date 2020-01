Wiesbaden – Seniorenbeirat bietet erneut Besuch der Jugendstil-Ausstellung am Dienstag, 21. Januar an

Erstellt in

Wiesbaden – Der Seniorenbeirat in der Landeshauptstadt Wiesbaden lädt noch einmal zum Besuch der Ausstellung „Jugendstil – Schenkung F.W. Neess“ in das Museum, Friedrich-Ebert-Allee 2, ein. Am Dienstag, 21. Januar, ist um 15 Uhr Treffpunkt im Foyer des Museums. Eintritt und Führung kosten vier Euro.

Zur Ausstellung: Der kraftvolle Jugendstil und der verletzliche Symbolismus sind als gemeinsamer Ausdruck des Lebensgefühls des Fin de Siècle seit Juni 2019 auf einzigartige Weise im Museum Wiesbaden erlebbar. Verantwortlich dafür ist die Sammlung von Ferdinand Wolfgang Neess, eine der bedeutendsten europäischen Privatsammlungen des Jugendstils und des Symbolismus. Mit dem Schenkungsvertrag vom 23. März 2017 ging die Sammlung in das Eigentum des Landesmuseum Wiesbaden über.

