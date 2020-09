Wiesbaden – Seniorenbeirat lädt am 8. September ins Caligari ein

Wiesbaden – Der Seniorenbeirat in der Landeshauptstadt Wiesbaden lädt am Dienstag, 8. September, um 15.30 Uhr, zu dem Film „Ich war noch niemals in New York“ in die Caligari Filmbühne, Marktplatz 9, ein. Der Eintritt beträgt für alle Altersklassen fünf Euro. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen des Caligari.

Zum Film: „Ich war noch niemals in New York“ ist einer der größten Hits von Udo Jürgens. Auch das gleichnamige Musical mit 22 seiner Lieder lockte rund sechs Millionen Zuschauer ins Theater. Damit ist es das erfolgreichste Musical aus dem deutschsprachigen Raum. 2019 wurde es mit prominenter Besetzung, wie Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach und Uwe Ochsenknecht, verfilmt.

