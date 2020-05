Wiesbaden – Soziales: Mittagstisch für Menschen ab 55 Jahren

Erstellt in

Wiesbaden – Soziales: Der städtische Seniorentreff in der Blücherstraße 12 und der Treffpunkt aktiv in der Adlerstraße 19 bieten täglich von Montag bis Freitag zwischen 11.30 und 13 Uhr einen frisch zubereiteten Mittagstisch für Menschen ab 55 Jahren zur Abholung an.

Die Kosten für ein Mittagessen betragen 5,30 Euro. Bei Vorlage eines Grundsicherungsbescheides werden diese auf 1,50 Euro reduziert.

Um vorherige telefonische Anmeldung wird unter den folgenden Telefonnummern gebeten:

Seniorentreff Blücherstraße: (0611) 4090685; Treffpunkt aktiv Adlerstraße: (0611) 1746726.

