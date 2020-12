Wiesbaden – Stadtentwicklung: Info zum Baubeginn am Kinderspielplatz „Kolberger Straße“ in Bierstadt

Erstellt in

Wiesbaden – Stadtentwicklung: Am Kinderspielplatz „Kolberger Straße“ in Bierstadt wird Mitte Januar mit den Arbeiten zur Umgestaltung des Kinderspielplatzes begonnen. In rund zehn bis zwölf Wochen Bauzeit entstehen auf dem 2.000 Quadratmeter großen Spielplatz neue Spielflächen.

So wird ein großer Sandspielbereich mit einer Kletter-Rutschen-Anlage, der „Kletterqualle“, gebaut und in einer kleineren Sandspielfläche soll eine Doppelschaukel aufgestellt werden. Außerdem wird die auf dem Spielplatz vorhandene Seilbahn erneuert und der Spielhügel mit Natursteinquadern und Holzstämmen neu modelliert. Zusätzlich zu den Natursteinen werden Holzpodeste als Sitz- und Verweilmöglichkeiten eingebaut.

Während der Umbauphase ist eine Nutzung des Spielplatzes nicht möglich.

