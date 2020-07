Wiesbaden – Städtische Lieferlogistik-App gewinnt Preis bei Wettbewerb des Landes Hessen

Erstellt in

Wiesbaden – Das städtische Pilotprojekt EMILIE zur Förderung der Emissionsfreien Lieferlogistik hat gemeinsam mit 15 anderen Preisträgern beim Sonderwettbewerb „Städtisches Leben in der Pandemie“ des Innenstadt-Wettbewerbs „Ab in die Mitte!“ gewonnen. Das Projekt des Tiefbau- und Vermessungsamts basiert auf einer App, die Händler und emissionsfreie Kurierdienste miteinander vernetzt und somit sowohl einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung und zum Klimaschutz leistet als auch den lokalen Handel stärkt.

Die Stadt Wiesbaden arbeitet derzeit an Konzepten zur Verbesserung und Digitalisierung der Lieferverkehre in der Stadt. Im Rahmen des Projektes DIGI-L ist unter Leitung von Dr. Petra Beckefeld, Amtsleiterin des Tiefbau- und Vermessungsamtes, die nun prämierte App entwickelt worden. Dass nun auch das Land Hessen diese Initiative mit einem auf 15.000 Euro dotierten Preis versieht, freut auch den Verkehrsdezernenten Andreas Kowol, der für die Leistung seines Amtes großes Lob findet: „Wir sind hier auf einem wirklich guten Weg und der Preis spricht schon fast für sich. Aber man darf es noch mal erwähnen: Frau Dr. Beckefeld, die Projektleiterin Carola Pahl und das Team im Amt zeigen, dass mit einer klugen Verkehrsentwicklung auch bei Lieferverkehren noch gute Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, und zwar nachhaltig. Die Auszeichnung ist verdient.“

Dr. Beckefeld ist davon überzeugt, dass diese App eine wichtige Lücke zwischen Händlern, Kurierdiensten und Kunden schließen kann: „Wenn wir den Verkehr in Wiesbaden umwelt- und stadtverträglicher gestalten wollen, dann müssen wir auch die Kauf- und Liefergewohnheiten im Blick haben.“ Umso wichtiger ist es ihrer Ansicht nach – gerade in Zeiten eine veränderten Kaufverhaltens – dass für die Kundinnen und Kunden eine Möglichkeit geschaffen wurde, die nicht nur eine schnelle und günstige, sondern obendrein noch klimafreundliche Anlieferung ermöglicht. Dies war auch für Carola Pahl, Projektleiterin Nachhaltige Stadtlogistik, die mit der operativen Umsetzung betraut ist, ein entscheidender Antrieb: „Wir haben hier ein Angebot auf den Weg geschickt, dass sich sehen lassen kann: Wir zeigen, dass ein guter Service und eine klimafreundliche Lieferlogistik gut zusammenpassen können.“

Die App EMILIE ermöglicht es lokalen Händlern, unkompliziert Aufträge an emissionsfreie Lieferdienste zu vergeben. Damit kann der lokale Einzelhandel seinen Kundenservice verbessern, ohne einen eigenen Lieferdienst einrichten zu müssen. Interessierte können sich auf der Internetseite www.emilie-liefert.de informieren, welche Händler bislang mitmachen und wie man bestellt. „Probieren Sie EMILIE aus und unterstützen Sie unseren lokalen Handel in Wiesbaden. Noch werden die Lieferkosten bezuschusst“, ermuntert Verkehrsdezernent Kowol die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Wiesbaden unterstützt die Maßnahme in der Startphase mit einem Zuschuss von fünf Euro für die ersten 1.000 Lieferungen; aktuell ist noch Geld im Topf. Beim Sonderwettbewerb „Städtisches Leben in der Pandemie“ des Innenstadt-Wettbewerbs „Ab in die Mitte!“ waren Ideen zur „Wieder“-Belebung der Innenstädte gefragt; für Projekte zur Vitalisierung von Stadt- und Ortskernen standen insgesamt 160.000 Euro bereit.

Das Projekt ist Teil des Förderprojekts Digitale Logistik (DIGI-L), in dessen Rahmen sowohl ein Stufenkonzept mit großer Stakeholder-Beteiligung erarbeitet wird, als auch verschiedene Sofortmaßnahmen umgesetzt werden. Ziel ist es, Wiesbaden als lebenswerte und gesunde Stadt sowie als Handelsplatz zu stärken. Alle Maßnahmen im Rahmen von DIGI-L werden zur Hälfte vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert.

Mehr Informationen zu EMILIE und zum Projekt DIGI-L stehen unter www.emilie-liefert.de und www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/verkehr/verkehrsentwicklung/nachhaltige-stadtlogistik.php zur Verfügung.

„Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen“ ist eine Gemeinschaftsaktion des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, der Fokus Development AG, der Rewe Markt GmbH Region Mitte, des Handelsverbands Hessen, der Binding Brauerei, der SK Standort & Kommune Beratungs GmbH, der Firma Rinn Beton- und Natursteine GmbH sowie des Hessischen Städtetages, des Hessischen Städte und Gemeindebundes, des Hessische Industrie- und Handelskammertags, der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, der HA Hessen Agentur und dem DEHOGA Hessen e.V. Als Medienpartner unterstützen hr4, die Frankfurter Allgemeine Metropol und die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine die Kampagne.

