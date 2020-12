Wiesbaden – Städtische Sportlerehrung 2020

Wiesbaden – Am Montagvormittag, 14. Dezember, zeichnete Oberbürgermeister und Sportdezernent Mende auf dem Jagdschloss Platte ein Video auf, mit der er sich an die erfolgreichen Wiesbadener Sportlerinnen und Sportler wendet, sie für die großartigen Leistungen des letzten Jahres beglückwünscht und Ihnen die Anerkennung und den Dank der Landeshauptstadt Wiesbaden ausspricht. Damit fanden die diesjährigen Ehrungen an vertrautem Ort, aber in gänzlich veränderter, digitaler Form statt.

Eigentlich sollten am 9. Juni insgesamt 231 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Landeshauptstadt Wiesbaden zur alljährlichen städtischen Sportlerehrung 2019 auf das Jagdschloss Platte kommen, um vom Sportdezernenten persönlich die Auszeichnungen und Geschenke entgegen zu nehmen.

Leider musste auch diese besondere Veranstaltung der Wiesbadener Sportfamilie aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Und so nutzte der Oberbürgermeister die Gelegenheit, um sich vor Ort mit einer Videoaufzeichnung an die Sportlerinnen und Sportler zu wenden und ihre erbrachten Leistungen zu würdigen. Er zeigte sich sichtlich stolz über die vielen Erfolge aus zahlreichen leistungssporttreibenden Wiesbadener Turn- und Sportvereinen. Sie machen deutlich, wie vielschichtig der Sport in Wiesbaden ist und wie viele Bevölkerungsgruppen von ihm angesprochen werden. „Ich bin sehr froh, dass es unterstützt durch das Sportamt jetzt endlich gelungen ist, meine erste Sportlerehrung durchzuführen – auch wenn sie in diesem Jahr virtuell bleiben muss“, zeigte sich der Sportdezernent nach den Filmaufnahmen zufrieden.

Die Übersicht aller erbrachten Leistungen, die Videoaufzeichnung sowie die neuen Meldebogen sind auf der städtischen Homepage unter wiesbaden.de/sportlerehrung zu finden.

Bezüglich der Abholung der Urkunden, Plaketten und Geschenke aus 2019 wird sich das Sportamt mit den betroffenen Vereinen in Verbindung setzen.

