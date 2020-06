Wiesbaden – Termin-Hinweis: Gestaltungs- und Denkmalbeirat tagt am kommenden Mittwoch

Wiesbaden – Termin-Hinweis: Der Gestaltungs- und Denkmalbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden tagt am Mittwoch, 10. Juni, um 14 Uhr im Vortragssaal des Landesmuseums, Friedrich-Ebert-Allee 2, in öffentlicher Sitzung. Vorgestellt werden die Parkpflegewerke der historischen Grünanlagen von Reisinger Brunnen- und Herber–Anlagen sowie Warmer Damm. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Planungen für den Umbau des Hotels Naussauer Hof.

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist stark begrenzt. An der Sitzung interessierte Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, sich vorab bei der Geschäftsstelle des Gestaltungs- und Denkmalbeirats telefonisch unter (0611) 316375 oder per E-Mail an gestaltungsbeirat@wiesbaden.de zu erkundigen und sich verbindlich anzumelden. Ebenso wird gebeten, eine Anmeldung auch wieder per E-Mail zu stornieren, wenn dies erforderlich ist. Die Teilnehmerliste, die Namen, Anschrift und Telefonnummer enthält, muss zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen unter Beachtung des Datenschutzes geführt werden. Die gültigen Hygiene- und Abstandsvorschriften sind jederzeit zu beachten. Jeder Gast muss eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen.

+++



Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden