Wiesbaden – Termin: Jugendgespräch in Medenbach am 18. März

Wiesbaden – Termin: Die Mobile Jugendarbeit in den östlichen Vororten möchte sich mit Jugendlichen aus Medenbach über jugendrelevante Themen austauschen und ihnen Gelegenheit geben, ihre Wünsche, aber auch Kritik zu äußern.

„Die Themen sollen unbedingt gemeinsam erarbeitet werden, denn es ist uns wichtig, dass wir mit den Jugendlichen und nicht über sie sprechen, um sie letztendlich bedarfsgerecht unterstützen zu können“, sagt Sozialdezernent Christoph Manjura.

Die Medenbacher Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren sind deshalb eingeladen, am Mittwoch, 18. März, ab 18 Uhr im Vereinsheim des TuS Medenbach, Am Sportfeld 6, an dem Jugendgespräch teilzunehmen.

