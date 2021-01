Wiesbaden – Termin: Onlinesprechstunde mit Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende

Erstellt in

Wiesbaden – Terminhinweis: Am Donnerstag, 21. Januar, findet von 17 bis 18 Uhr auf der Facebook-Seite der Stadt Wiesbaden, facebook.com/stadt.wiesbaden, eine Onlinesprechstunde mit Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende statt.

Während der Onlinesprechstunde können Bürgerinnen und Bürger direkt auf Facebook ihre Fragen stellen. Mende beantwortet diese im Livestream. Wer keinen Facebook-Zugang hat, kann Fragen auch bis Donnerstag, 21. Januar, 13 Uhr, per Mail mit dem Betreff Onlinesprechstunde an oberbuergermeister@wiesbaden.de schicken. Der Livestream wird neben Facebook auch auf wiesbaden.de/buergersprechstunde eingebunden und im Nachgang auf dem städtischen YouTube-Kanal, youtube.com/StadtWiesbaden, veröffentlicht.

„Mir ist es wichtig, dass sich Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten direkt mit mir austauschen können und mir ihre Sorgen und Wünsche unmittelbar vortragen. Mit einer Onlinesprechstunde ist dies möglich, bei gleichzeitiger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln“, sagt Mende.

Wer außerhalb der Sprechstunden ein Anliegen hat, kann sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerreferats wenden, telefonisch unter (0611) 313301 oder per E-Mail an buergerreferat@wiesbaden.de.

