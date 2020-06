Wiesbaden – Termine: Ortsbeiräte tagen in der kommenden Woche

Wiesbaden – Termine: In der kommenden Woche tagen die Ortsbeiräte Rambach, Kastel, Igstadt und Nordenstadt. In den öffentlichen Sitzungen der Ortsbeiräte können Bürgerinnen und Bürger vor Eintritt in die jeweilige Tagesordnung Fragen stellen. Mehr Informationen zu den Sitzungen finden Interessierte auch unter piwi.wiesbaden.de.

Der Ortsbeirat Rambach kommt am Dienstag, 30. Juni, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle, Trompeterstraße 45, zu seiner Sitzung zusammen. Beratungspunkte sind unter anderem die Erneuerung eines Auftrags zur Reinigung der Grünfläche und die Einrichtung einer Temp-30-Zone „Am Burgacker“. Anträge der Fraktionen befassen sich mit dem Mobilitätsleitbild der Landeshauptstadt Wiesbaden, einer Fahrradstation für Leihräder im Ortsteil und der Verbesserung der Außenbeleuchtung an der Mehrzweckhalle. Um die Gefahr der Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, werden unter Beachtung des Abstandsgebots und der Hygieneregeln maximal 15 Bürgerinnen und Bürger in den Sitzungssaal hineingelassen. Beim Betreten und Verlassen des Tagungsortes ist das Tragen von Mund-Nase-Schutz erforderlich.

Eine umfangreiche Tagesordnung hat der Ortsbeirat Kastel am Dienstag, 30. Juni, um 19 Uhr im Bürgerhaus Kastel, Zehnthofstraße 41, abzuarbeiten. Themen der Sitzung sind unter anderem der Neubau einer Fußgängerschutzanlage in der Wiesbadener Straße, der Einrichtung einer Radverkehrsanlage in der Steinern Straße, Sachstandberichte des Umwelt- und Verkehrsdezernates zu mehreren Themen und ein Bericht aus dem Präventionsrat Kastel/Kostheim. Anträge der Fraktionen liegen unter anderem zu den Themen Hinweisschild verkehrsberuhigter Bereich, Klimafolgen einer Bebauung des Ostfelds für Kastel, Parkhaus unter dem Hochkreisel, Sanierung der Bäche im Ortsteil, Abstellzonen für E-Scooter und Sicherung des Schulwegs zur Außenstelle der Gustav-Stresemann-Schule in der Wiesbadener Straße vor. Um die Gefahr der Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, werden unter Beachtung des Abstandsgebots und der Hygieneregeln maximal 35 Bürgerinnen und Bürger in den Sitzungssaal hineingelassen. Beim Betreten und Verlassen des Tagungsortes ist das Tragen von Mund-Nase-Schutz erforderlich.

Der Ortsbeirat Igstadt kommt am Dienstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr – bedingt durch Corona – im Gemeinschaftshaus Bierstadt (oranges Gebäude hinter der Turnhalle der Fliedner-Schule), Biegerstraße 17, zusammen. Themen der Sitzung sind der Haushaltsplan 2020/2021 bezüglich der Errichtung einer Kinderkrippe und der Einrichtung eines Mehrgenerationenwohnhauses. Anträge der Fraktionen wurden unter anderem zur Kennzeichnung von P-und-R-Parkplätzen in der Hinterbergstraße, zur Neupflanzung von fünf Bäumen und zur Unterstützung der heimischen Landwirtschaft eingereicht. Um die Gefahr der Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, werden unter Beachtung des Abstandsgebots und der Hygieneregeln maximal 13 Bürgerinnen und Bürger in den Sitzungssaal hineingelassen. Beim Betreten und Verlassen des Tagungsortes ist das Tragen von Mund-Nase-Schutz erforderlich.

Am Mittwoch, 1. Juli, kommt um 19.30 Uhr der Ortsbeirat Nordenstadt in der Taunushalle, Heerstraße 60, zu seiner Sitzung zusammen. Die Ortsbeiratsmitglieder beraten unter anderem über den Neubau beziehungsweise die Sanierung der Taunushalle und den Neubau des Stadtteilzentrums Nordenstadt. Anträge der Fraktionen befassen sich unter anderem mit dem Rückschnitt von Bäumen, der Anbringung eines Müllbehälters sowie eine Hundekotbeutelspenders, öffentlichem WLAN in Funktionsgebäuden und Grundsätzen des Ortsbeirats für die Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Organisationen aus Finanzmitteln. Um die Gefahr der Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, ist beim Betreten und Verlassen des Tagungsortes das Tragen von Mund-Nase-Schutz erforderlich.

