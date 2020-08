Wiesbaden – Terminhinweis: Öffentliche Sitzung des Kulturbeirates

Der Kulturbeirat tagt am Dienstag, 25. August, 18 Uhr, in der Halle im Schlachthof, Murnaustraße 1.

Wiesbaden – Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht des Vorstands unter anderem die Themen „Internationale Maifestspiele 2020; aktualisierte Programm- und Finanzplanung ‚Maifestspiele-Special‘“, „Zusätzliche Fördermaßnahmen Kultur aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie“, „Videoüberwachung im Kulturpark“ sowie „Temporäre oder Ausweichspielstätten für Kulturinstitutionen und –initiativen, die räumlich durch die Corona-Krise beeinträchtigt sind..

Die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauern ist begrenzt. An der Sitzung interessierte Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, sich vorab bei der Geschäftsstelle Kulturbeirat telefonisch unter (0611) 314475 oder per E-Mail an kulturbeirat-wiesbaden.de anzumelden. Die gültigen Hygiene- und Abstandsvorschriften sind jederzeit zu beachten. Teilnehmer müssen sich in die vor Ort ausgelegte Namensliste eintragen. Es wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

