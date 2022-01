Wiesbaden – Terminhinweis: Online-Sitzung des Jugendparlaments am Dienstag, 18. Januar

Wiesbaden – Terminhinweis: Die öffentliche Sitzung des Jugendparlaments findet am Dienstag, 18. Januar, ab 18 Uhr online über Zoom statt.

Die in der Online-Vollversammlung getroffenen Beschlüsse werden in der darauffolgenden Woche in einer Präsens-Sitzung am Dienstag, 24. Januar, formal bestätigt.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorstellung der neuen Nachtbürgermeister.

Gäste werden gebeten, sich bei der Teilnahme an der Konferenz mit ihrem Vor- und Nachnamen und ihrer Organisation, wie zum Beispiel Presse, eindeutig zu identifizieren. Außerdem wird darum gebeten, sich bereits vor 18 Uhr einzuwählen, damit sich an folgende E-Mail bei technischen Problemen gewendet werden kann: info@jupa-wiesbaden.de. Der Link für die Teilnahme an der Sitzung des Jugendparlaments lautet:

https://us02web.zoom.us/j/89622070571?pwd=U2d5dUl5ZENuNGw0bUl1TVJYK01PZz09

Meeting-ID: 750092.

