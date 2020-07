Wiesbaden – Tierisch – Fledermäuse in der Fasanerie am Samstag, 1. August

Erstellt in

Wiesbaden – Tierisch: Am Samstag, 1. August, 16 bis 18 Uhr, bietet der Tier- und Pflanzenpark Fasanerie, Wilfried-Ries-Straße 22, im Erwachsenenprogramm der Reihe „Natur-Erleben“ die Veranstaltung „Fledermäuse in der Fasanerie“ an.

Olaf Godmann von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz berichtet über die nächtlichen Jäger und ihren Schutz. Bei der Fütterung von Pfleglingen können die Tiere hautnah erlebt werden. Die Teilnahme kostet pro Person zehn Euro; dabei sein können fünf bis 14 Personen. Anmeldungen und Fragen werden per E-Mail unter godmann@t-online.de entgegengenommen. Treffpunkt ist der Haupteingang. Ein Mund-und-Nasenschutz ist zu der Veranstaltung mitzubringen.

Die Fasanerie bittet darum, auf eine Anreise mit dem Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

