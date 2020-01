Wiesbaden – Tierisches Event: „Kommentierte Fütterung“ in der Fasanerie am Dienstag, 4. Februar

Erstellt in

Wiesbaden – Tierisches Event: In der Reihe „Natur-Erleben“ findet in der Fasanerie, Wilfried-Ries-Straße 22, am Dienstag, 4. Februar, um 14 Uhr, eine Nerz-Fütterung statt. Die Nerze werden von einem Tierpfleger gefüttert, während ein Naturpädagoge dies kommentiert und Fragen beantwortet.

Treffpunkt ist das Nerzgehege in der Stelzvogelanlage. Das Programm ist kostenlos und benötigt keine Anmeldung. Fragen können an Alexandra Schmitt unter Telefon (0611) 40907715 gerichtet werden.

Die Fasanerie bittet darum, auf eine Anreise mit dem Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

