Wiesbaden – Trauer um Hans-Martin Kessler

Wiesbaden – Bau- und Stadtentwicklungsdezernent Hans-Martin Kessler ist am Mittwoch, 27. Januar, überraschend im Alter von 55 Jahren verstorben.

„Die Nachricht über seinen Tod kam für uns alle plötzlich und unerwartet und erschüttert uns. Wir verlieren einen langjährigen Weggefährten und Kollegen. Antrieb und Ziel seiner politischen Arbeit als profilierter, kenntnisreicher und visionärer Bau- und Planungspolitiker waren immer die zukunftsweisende Gestaltung der Landeshauptstadt Wiesbaden. Mit seinem Namen sind wegweisende Projekte für den Wohnungsbau und die Stadtentwicklung verbunden. Ganz persönlich möchten wir den sachlichen und kollegialen Umgang würdigen, den wir in der Zusammenarbeit mit Hans-Martin Kessler erfahren durften. Wir sind alle tief betroffen und traurig“, teilen Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Bürgermeister Dr. Oliver Franz im Namen des gesamten Magistrats mit. Kessler habe auch in aufgeregten Zeiten stets den richtigen, sachlichen Ton getroffen. Er sei bei Kolleginnen und Kollegen sowie bei städtischen Partnern und Politikern geschätzt gewesen. „In unzähligen Debatten und wegweisenden Entscheidungsprozessen hat er als angesehener Fachmann maßgeblich zur Entwicklung der Stadt beigetragen. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden.“

Der Tod von Hans-Martin Kessler war seit Donnerstag, 28. Januar, bekannt. Die Landeshauptstadt Wiesbaden äußert sich auf Wunsch der Familie erst heute, Freitag, 29. Januar, dazu.

Hans-Martin Kessler war seit Dezember 2017 Dezernent für Stadtentwicklung und Bau. Davor war er von 1989 bis 2017 Stadtverordneter für die CDU und in dieser Funktion mehrere Jahre lang auch Vorsitzender des städtischen Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr. Von 2015 bis 2017 war er als CDU-Kreisgeschäftsführer tätig. Beruflich war der gelernte Bankkaufmann, der an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und der Wirtschaftsuniversität Wien studiert hatte, viele Jahre lang in verschiedenen Kommunikations- und Werbeagenturen tätig, darunter auch in leitender Funktion als Geschäftsführer. Hans-Martin Kessler hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden richtet auf der städtischen Homepage unter www.wiesbaden.de/trauer-kessler ein virtuelles Kondolenzbuch ein. Dort haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit einen Abschiedsgruß zu hinterlassen. Sowohl im Foyer des Rathauses als auch im Stadtplanungsamt Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 15, werden Gedenktische eingerichtet, die allerdings aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht öffentlich zugänglich sind. Es liegen keine Kondolenzbücher aus. Als Zeichen der Trauer wurden die Fahnen am Rathaus heute mit einem Trauerflor versehen.

