Wiesbaden – Umwelt: Cargo-Bike-Kaufprämie in Wiesbaden durch Land Hessen gesichert

Wiesbaden – Umwelt: Nachdem die Wiesbadener Kaufprämie bereits im Juli ausgeschöpft war, fördert ab sofort das Land Hessen mit einer eigenen Kaufprämie die Anschaffung von Cargo-Bikes und Fahrradanhängern mit bis zu 1.000 Euro.

Antragsberechtigt sind Privatpersonen mit Wohnsitz in Hessen sowie hessische Vereine und Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz von weniger als zwei Millionen Euro. Insgesamt stehen 900.000 Euro zur Verfügung.

„Wir waren selbst überrascht, wie stark die Nachfrage nach unserer Kaufprämie war. Bis jetzt konnten wir mehr als 200 Wiesbadenerinnen und Wiesbadener bei der Anschaffung eines Cargo-Bikes unterstützen, die Fördermittel der zweiten Auflage waren bereits nach weniger einem halben Jahr erschöpft. Umso gelegener kommt es uns, dass jetzt das Land Hessen nachzieht und dieses praktische und klimafreundliche Verkehrsmittel fördert“, so Umwelt- und Verkehrsdezernent Andreas Kowol.

Die städtische Kaufprämie für Cargo-Bikes, je zur Hälfte von der Stadt und der ESWE Versorgungs AG finanziert, ist bereits im März 2019 gestartet. Privatleute und Gewerbetreibende konnten sich bis zu 1.000 Euro, maximal 25 Prozent des Einkaufspreises, fördern lassen. Da die Nachfrage deutlich höher war als die verfügbaren Mittel, mussten Interessierte auf eine Warteliste gesetzt werden.

„Cargo-Bikes werden in Wiesbaden vielseitig eingesetzt und sind für viele Zielgruppen interessant: Handwerksbetriebe und Lieferservices nutzen sie, Familien transportieren damit ihre Kinder, für den Wocheneinkauf eignen sie sich prima und selbst Hunde werden in Wiesbaden mit dem Lastenrad von A nach B gebracht. Ich rate allen interessierten Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern, nicht lange zu zögern, da es sicher auch in anderen hessischen Städten eine rege Nachfrage für die Förderung geben wird“, so der Verkehrsdezernent abschließend.

Beantragt werden kann die Kaufprämie hier: https://www.klimaschutzplan-hessen.de/lastenrad

