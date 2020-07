Wiesbaden – Umwelt-Event: „Die wunderbare Welt der Würmer“ in der Fasanerie am Samstag, 8. August

Erstellt in

Wiesbaden – Umwelt-Event: In der Reihe „Natur-Erleben“ geht es am Samstag, 8. August, von 10 bis 12 Uhr in der Fasanerie, Wilfried-Ries-Straße 22, um „Die wunderbare Welt der Würmer“.

Geklärt werden sollen an dem Tag Fragen, wie sich Regenwürmer ohne Beine bewegen können und warum sie keine Augen haben.

Treffpunkt ist am Haupteingang des Tier- und Pflanzenparks; die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person. Um Anmeldung per E-Mail an verena-reinhardt@gmx.de wird gebeten.

Die Fasanerie bittet darum, auf eine Anreise mit dem Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden